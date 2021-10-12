Воркутинские пожарные спасли из задымленного подъезда женщину

Фото: архив КП.
Сегодня ночью в Воркуте пожарные спасли из огня женщину. Подробности сообщает пресс-служба МЧС по Коми.
Сигнал о возгорании в пожарно-спасательную службу города Воркуты поступил 12 октября в 02:09, очевидцы рассказали, что в многоэтажном жилом доме по улице Энтузиастов в поселке Воргашор горит квартира.
- Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 5 минут, - говорится в сообщении ведомства.
В подъезде было невозможно что-либо разглядеть из-за дыма, но пожарные нашли и спасли женщину. Еще десять человек эвакуировались самостоятельно.
Буквально за полчаса пожар был потушен. Пострадала квартира на площади 10 м2. Причина пожара устанавливается.
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