Сыктывкарку судили за то, что она пьяной зарезала сожителя

Фото: пресс-служба Следственного комитета
В Сыктывкаре 49-летнюю жительницу Эжвинского района признали виновной в убийстве 37-летнего сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в мае. Ранее судимый мужчина выпивал с женщиной в комнате малосемейного общежития по улице Мира. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Женщина вооружилась ножом и нанесла потерпевшему многочисленные удары ножом по различным частям тела. В результате пострадавший скончался.
Сыктывкарка признала свою вину. Ее приговорили к семи годам лишения свободы. Отбывать наказание женщина будет в исправительной колонии общего режима.
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