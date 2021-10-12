Сыктывкарку судили за то, что она пьяной зарезала сожителя

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Сыктывкаре 49-летнюю жительницу Эжвинского района признали виновной в убийстве 37-летнего сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в мае. Ранее судимый мужчина выпивал с женщиной в комнате малосемейного общежития по улице Мира. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Женщина вооружилась ножом и нанесла потерпевшему многочисленные удары ножом по различным частям тела. В результате пострадавший скончался.

Сыктывкарка признала свою вину. Ее приговорили к семи годам лишения свободы. Отбывать наказание женщина будет в исправительной колонии общего режима.

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