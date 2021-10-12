Жители Коми могу принять участие в конкурсе на самую необычную дорожную заплатку

Фото: ОНФ.

В Республике Коми и по всей России до 31 декабря этого года проходит фотоконкурс по итогам дорожного ремонта в 2021 году. Конкурс запустил Народный фронт.

Принять участие с конкурсе могут фото творчества местных жителей, которые латали ямы на дорогах при помощи того, что им попалось под руку, а также «творчество» дорожников глазами граждан с изображением ям, кочек и бугров после ремонта.

Чтобы стать участником, нужно выложить фото в соцсетях с хештегами #ЗалаталиКакМогли и #ямынадороге до 31 декабря 2021 года. Авторам самых необычных фотографий подарят памятные сувениры.

При этом общественники обратят внимание на все фото с хештэгами и передадут их чиновникам на местах.

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