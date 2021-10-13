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Здоровье13 октября 2021 8:50

В Сыктывкаре школьники ушли на дистанционное обучение

Источник:kp.ru
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Сыктывкарские школьники ушли на дистант

Сыктывкарские школьники ушли на дистант

Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре школьники временно ушли на заочную форму обучения. Об этом говорится в постановлении регионального Роспотребнадзора. Причиной стала высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом среди учеников и педагогического состава.

Так, на дистанционку с сегодняшнего дня, 13 октября, перешла 36-ая школа. Руководство учебного заведения опубликовало сообщение для родителей накануне.

Отметим, что дистанционный режим сохранится до особого распоряжения Роспотребнадзора.

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