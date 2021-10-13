В Коми все 260 зараженных COVID-19 за сутки не были привиты

Глава Коми в очередной раз призвал прививаться Фото: архив "КП"

В Коми по состоянию на 12 октября было зарегистрировано 260 новых случаев заражения коронавирусом. Примечательно, что все инфицированные были не привиты. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба в традиционном видеообращении к жителям Коми.

- Все новые заболевшие - это непривитые люди. Большая просьба услышать меня и все-таки начать прививаться, - сказал он.

По словам Уйбы, сейчас в регионе низкие темпы вакцинации. На сегодняшний день полностью вакцинировано 259 396 человек. Прирост за сутки составил чуть более тысячи.

- Мы, конечно, добавляем, вчера было 258 тысяч. Но не такими темпами, которыми бы хотелось. Не потому, что мне так хочется, - заявил глава.

По его словам, прививка не только поможет избежать тяжелого течения болезни и летального исхода, но и последствий коронавируса в будущем. Он отметил, что реабилитация после перенесенного заболевания долгая и неприятная.

- Если мы сохраняем хорошие темпы прививочной кампании, мы сохраняем жизни людей, ваши жизни, уважаемые жители республики. И ваше здоровье, потому что любой переболевший ковидом, к сожалению, очень долго и сложно реабилитируется, как правило, с последствиями, - заключил Уйба.

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