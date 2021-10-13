В Сыктывкаре во время дистанционного обучения школьников выставят патрули полиции

Сыктывкарская школа номер 36 переведена на дистанционный режим обучения Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре школа №36 ушла на дистанционный режим обучения. Причина - высокая заболеваемость ОРВИ среди учеников. Об этом сообщает мэрия города.

В администрации также добавили, что на период заочной формы обучения около школы и в ТЦ «Vivaldi plaza» будут выставлены патрули полиции. Сделано это для того, чтобы ученики не скапливались около здания и близ лежащих территориях.

- Цель патрулирования – профилактика скопления учащихся в учебное время в неположенных местах, а также правонарушений со стороны молодёжи, - уточнили власти.

На сегодняшний день другие школы города сохраняют прежний режим обучения. В них наблюдается стабильная эпидобстановка, заключили в мэрии.

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