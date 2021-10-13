Лжебанкиры украли у сыктывкарки более 430 тысяч рублей

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Мошенники, представившиеся сотрудниками банка, украли у бывшего преподавателя одного из вузов Коми, более 430 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Сыктывкарке позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Они предложили защитить счет женщины от преступных посягательств. Для этого собеседники запросили реквизиты и секретные сведения о ее карте. Незнакомцы звонили в течение нескольких часов и в итоге убедили горожанку. Женщина предоставила злоумышленникам требуемые данные, и с двух ее счетов были списаны 190 300 рублей и 242 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.

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