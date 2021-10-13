Депутат из Коми вошел в состав комитета по экологии

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Депутат из Коми Олег Михайлов вошел в состав комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Соответствующее решение было принято на первом пленарном заседании.

Возглавил комитет Дмитрий Кобылкин («Единая Россия»). В 2018-2020 годах он был министром природных ресурсов и экологии России, а до этого руководил Ямало-Ненецким автономным округом. В состав комитета в качестве рядового члена вошел сыктывкарский депутат Госдумы Олег Михайлов, представляющий КПРФ.

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