Для жителей Коми стала доступна круглосуточная связь с информационным центром Следкома

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Все большей популярностью у населения пользуется возможность интерактивного взаимодействия со Следственным комитетом России через Информационный центр. Это подразделение создано Председателем СК России Александром Ивановичем Бастрыкиным для оперативной и непрерывной связи с гражданами.

В круглосуточном режиме работает аккаунт Информационного центра в Инстаграм - @infocentrskrf, где каждый обратившийся может оперативно получить ответы на свои вопросы и подать обращение. Сообщения вы можете направить в директ @infocentrskrf или задать вопрос в комментариях под постами аккаунта СК России.

Для пользователей социальной сети «ВКонтакте» также доступна круглосуточная связь через Приемную Председателя СК России vk.com/priemnaya_bastrikina и аккаунт Информационного центра vk.com/infocentrskrf.

Официальные страницы Информационного центра представлены и в других социальных сетях:

«Фейсбук»: facebook.com/infocentrskrf,

«Одноклассники»: ok.ru/group/61254572769397.

В Информационном центре СК России для граждан функционирует круглосуточная телефонная линия 8-800-100-12-60.

В зависимости от вопроса на звонки отвечают операторы линий:

«Ребенок в опасности» «Телефон доверия» «Остановим коррупцию»

«Давление на бизнес» «Справочная информация»

Работа с обращениями граждан является одним из приоритетных направлений деятельности ведомства. Следственный комитет в лице нового подразделения – Информационного центра, будет и дальше активно использовать современные технологии для обеспечения гражданам максимального доступа к правосудию.

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