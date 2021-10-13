В ИК в Коми устранили нарушения в женском общежитии

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В ИК-31 в городе Микунь Усть-Вымского района устранили нарушения условий содержания осужденных женщин. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В марте прошла проверка ряда жалоб на участке колонии-поселения ИК-31. Оказалось, что в общежитии нет необходимых помещений, а также не соблюдается температурный режим. Спецпрокуратура направила начальнику ИК-31 представление. До устранения нарушений осужденных переселили в другое помещение возле административного здания ИК-31. Летом в общежитии сделали ремонт. Еще одна проверка показала, что нарушения устранены.

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