В Коми 26 жителей стали банкротами без суда

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За последний год в Коми появилось 26 банкротов. Об этом сообщили в пресс-службе МФЦ.

Услугу по признанию человека банкротов МФЦ оказывает с 1 сентября прошлого года. За это время 49 человек подали заявления. В отношении 39 их них начались процедуры банкротства. Эта процедура длится полгода, и уже закончено 26 процедур. 26 жителей Коми были официально признаны банкротами в досудебном порядке. С этих людей сняли обязательства по оплате долгов. Самый большой долг составлял 498 тысяч рублей. Банкротами могут стать те, у кого накопились долги от 50 до 500 тысяч рублей и им нечем их отдавать.

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