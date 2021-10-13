В Коми на шесть лет посадили «закладчика»

Фото: Pixabay

В Ухте 19-летнего местного жителя признали виновным в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В мае фигурант вступил в организованную преступную группу, которая занимается незаконным сбытом наркотиков. Действуя в ее составе, ухтинец сделал несколько «закладок» для последующего приобретения «покупателями». Одну из «закладок» общей массой 0,748 грамма, которую должен был расфасовать на мелкие части и разложить по тайникам, злоумышленник оставил себе для личного употребления. Ухтинец хранил ее до момента задержания. Кроме того, как минимум девять раз обвиняемый склонял к употреблению наркотиков несовершеннолетнюю знакомую. Подсудимого приговорили к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание они будет в исправительной колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре будут судить 28-летнего закладчика

Его поймали при получении очередной партии наркотиков