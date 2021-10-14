В Сыктывкаре горожане возмутились школьниками на самокатах, прыгавших с недавно отремонтированного памятника

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В Сыктывкаре двое мальчиков прыгали на самокатах с недавно отреставрированного памятника около Кировского парка. Действия школьников сильно возмутили взрослых, которые назвали детей вандалами и людьми, не уважающих историю.

- Удивительное современное воспитание... Раньше такое представить трудно было, - пишет Елизавета.

- Рядом же площадь, она стала маленькой? Где полиция?, - негодует Николай из-за детского развлечения.

Сами подростки поспешили защититься, заявив, что существующий в городе скейтпарк в ужасном состоянии. Будь он пригодным для трюков и езды, не прыгали бы с памятника, утверждают школьники.

- Мы ничего не ломаем, какие мы вандалы? Скейтпарки постройте нормальные, гении. Тот, что в Кировском парке, он ужасен. Еще там куча людей, где нам кататься?, - обращается к взрослым Захар.

Мальчика и правда поддержали многие, заявив, что пространств для молодежи и досуга в городе крайне мало.

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