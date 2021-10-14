В Коми пьяный мужчина опрокинулся на мотоблоке: пострадали три человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 13 сентября, в Сысольском районе опрокинулся мотоблок, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в час дня. Пьяный мужчина 1980 года рождения ехал на мотоблоке «Патриот-Урал» по деревне Шорйыв. Он не справился с управлением и опрокинулся на дороге.

В результате ДТП пострадали три человека. Водитель получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом левой ключицы. Кроме того, пассажир 1984 года рождения получил рваную рану, а у женщины 1976 года рождения диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушиб поясничного отдела позвоночника. Госпитализация никому из них не потребовалась.

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Потом он пытался избежать наказания при поддержке прокурора