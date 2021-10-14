В Сыктывкаре трое мужчин похитили человека из-за испорченной машины

В Эжве вынесен приговор о похищении человека Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре двое мужчин 36 и 47 лет оказались на скамье подсудимых по обвинению в «похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия». Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Судом и следствием установлено, что трое мужчин, один из которых сумел скрыться от полиции, похитили жителя Эжвы. По словам злоумышленников, он испортил машину одного из них и они решили заставить эжвинца отработать ущерб. Так, 4 января 2021 года компания выследила мужчину и угрозами и насилием затолкала его в машину. Далее они вывезли пострадавшего в село Корткерос на деревообрабатывающую базу, где привязали стропой к скамейке.

Момент похищения мужчины увидела его сожительница, сообщившая об этом в полицию. Благодаря вмешательству участкового из Корткероса потерпевшего удалось освободить.

Вину в содеянном соучастники не признали, настаивая, что их оговорили потерпевший и свидетели.

Суд назначил сообщникам наказание в виде 7 и 5 лет 6 месяцев лишения свободы, отбывать которые им предстоит в исправительных колониях строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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