В Коми Toyota врезался в КамАЗ с прицепом: пострадали два человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 13 октября, в Княжпогостском районе столкнулись Toyota Land Cruiser и КамАЗ с прицепом, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 17.30. 27-летний молодой человек ехал за рулем Toyota со стороны Ухты в сторону Сыктывкара. На 258-м километре трассы Сыктывкар – Ухта водитель не справился с управлением, и внедорожник врезался в двигающийся попутно грузовик КамАЗ.

В результате ДТП пострадали два человека. У водителя внедорожника под вопросом закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Кроме того, 41-летний пассажир получил переломы обеих ног.

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