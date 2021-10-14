На шахте в Коми пострадал работник

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На шахте «Воргашорская» АО «Воркутауголь» пострадал работник. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Коми.

Инцидент произошел еще 23 сентября. Сотрудник ООО «Сибирское горномонтажное управление» пострадал в шахте «Воргашорская». Позднее диагноз работника изменили. Изменилась и категория степени тяжести – с легкой на тяжелую. По факту случившегося Государственная инспекция труда проводит дополнительное расследование. Какие именно травмы получил работник, в ведомстве не уточнили.

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