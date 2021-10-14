В Сыктывкаре завершат долгострой на Стахановской

Фото: пресс-служба Минстроя Коми
В Сыктывкаре планируют завершить возведение долгостроя на улице Стахановской. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя Коми.
Строительство дома началось еще в 2016 году, однако застройщик объявил себя банкротом. Из-за этого все работы прекратились. Дом внесли в Единый реестр проблемных объектов.
На сегодняшний день этот дом является единственным объектом на территории Республики Коми, включенным в реестр, отметили в Минстрое.
На заседании Наблюдательного совета Фонда защиты прав дольщиков было принято решение профинансировать строительство. Это планируют сделать за счет средств республиканского и федерального бюджетов.
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