В Сыктывкаре завершат долгострой на Стахановской

Фото: пресс-служба Минстроя Коми

В Сыктывкаре планируют завершить возведение долгостроя на улице Стахановской. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя Коми.

Строительство дома началось еще в 2016 году, однако застройщик объявил себя банкротом. Из-за этого все работы прекратились. Дом внесли в Единый реестр проблемных объектов.

На сегодняшний день этот дом является единственным объектом на территории Республики Коми, включенным в реестр, отметили в Минстрое.

На заседании Наблюдательного совета Фонда защиты прав дольщиков было принято решение профинансировать строительство. Это планируют сделать за счет средств республиканского и федерального бюджетов.

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