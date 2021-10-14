В Коми двое мужчин украли с карты пенсионера 8 тысяч рублей

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В Воркуте двух мужчин 1986 и 1998 года рождения подозревают в том, что они украли с карты пенсионера 8 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, подозреваемые выпивали с пенсионером в его квартире. Злоумышленники украли его банковскую карту и сим-карту, а затем через банкомат подключили на сотовый телефон подозреваемого приложение "Сбербанк Онлайн". После этого мужчины украли с карты 8 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже. Карту и деньги вернули владельцу. Расследование уголовного дела продолжается.

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