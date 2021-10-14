Польша выдала Семена Гуцана, убившего 26 лет назад сыктывкарскую школьницу

В 1994 году Семен Гуцан по предварительному сговору с другом задушил 14-летнюю девочку Фото: Архив "КП"

Семен Гуцан, убивший 26 лет назад 14-летнюю школьницу из Сыктывкара, вернулся в Россию. Его экстрадировала на родину Польша, где мужчина скрывался от правосудия вплоть до 2020 года. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, вычислить преступника удалось благодаря поддельным документам.

- В июне 2020 года в Польше был задержан гражданин с документами на имя Ивана Попа, 18.11.1970 года рождения. Его идентифицировали как Семена Гуцана. По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Польши экстрадировали его в Россию для привлечения к уголовной ответственности, - прокомментировали в ведомтсве.

Страшное преступление Гуцан совершил в 1994 году в летнюю ночь. Он задушил 14-летнюю школьницу, обокрал ее и бежал из страны. Мужчина был объявлен в международный розыск.

Во время нахождения под стражей Гуцан и его защита прилагали значительные усилия, направленные на принятие польской стороной отрицательного решения об экстрадиции.

Однако Генпрокуратурой России были предоставлены контрдоводы и материалы, благодаря которым удалось добиться опровержения в суде аргументов Гуцана, которые в последующем были признаны несостоятельными.

Гуцан обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «н» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство из корыстных побуждений, по предварительному сговору, группой лиц).

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