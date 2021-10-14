В Коми продолжают стремительно дорожать помидоры и огурцы

В Коми за неделю подешевела гречка, но подорожали овощи Фото: архив "КП"

В Коми эксперты продолжают фиксировать значительный рост цен на помидоры и огурцы. По данным Комистата, томаты подорожали за неделю на 14,2%, а огурцы - на 8,1%.

Также на прилавках изменилась в сторону увеличения стоимость вареной колбасы. Теперь за нее придется отдать на 5,5% больше. Подорожали в республике также яйца (+2,8%), сметана, макаронные изделия, мука, куриное мясо (+1,3-1,9%), молоко (+1%), незначительно вырос в цене сахар-песок - на 0,4%.

Вместе с тем гречка упала в цене на 2,6%. Также по сниженным ценам можно найти шампунь (-5,9%) и зубную пасту (-6,1%).

Бензин и дизельное топливо стали дороже за неделю на 0,3%.

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