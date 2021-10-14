В Сыктывкаре три будут ловить пьяных водителей

Фото: ГИБДД Сыктывкара

С 15 по 17 октября в Сыктывкаре пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в городском ГИБДД.

Вечером в субботу, 16 октября, сотрудники Госавтоинспекции организуют массовые проверки транспорта. Целью рейдов станет пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения. В первую очередь, речь идет о вождении в пьяном виде, а также о водителях, которые отказываются от прохождения медицинского освидетельствования. За такие нарушения грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на два года. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.

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