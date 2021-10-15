В Сыктывкаре осужденный из колонии добился оплаты труда

Не был составлен табель учета рабочего времени, а сам осужденный за свою работу не получил зарплату Фото: Архив "КП"

Сыктывкарская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в ходе проверки обращения осужденного, отбывающего наказание в ИК-31, выявила нарушения трудового и уголовно-исполнительного законодательства при учете рабочего времени и оплате труда.

В силу закона учет отработанного осужденным времени возлагается на администрацию исправительного учреждения и производится по итогам календарного года. Осужденные имеют право на оплату труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Спецпрокуратура установила, что осужденный в марте-мае 2021 года администрацией исправительного учреждения привлекался к труду и выполнял функции подсобного рабочего на складе горюче-смазочных материалов ИК-31. Вопреки требованиям закона, несмотря на фактическое привлечение к труду осужденного, администрация исправительного учреждения приказ о его трудоустройстве не издала. Не был составлен табель учета рабочего времени, а сам осужденный за свою работу не получил зарплату.

По результатам проверки Сыктывкарским специализированным прокурором в целях устранения выявленных нарушений внесено представление. По итогам его рассмотрения на лицевой счет осужденного перечислена причитающаяся ему заработная плата.

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