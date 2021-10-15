Жителя Коми будут судить за то, что он срубил несколько кедров ради шишек

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Троицко-Печорском районе 44-летнего местного жителя обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел летом. Мужчина решил собрать шишки и для этого спилил три кедра, которые росли в водоохранной зоне. Шишки обвиняемый продал за тысячу рублей. Спиленные деревья злоумышленник оставил в лесу за ненадобностью. Сумма ущерба государственному лесному фонду составила 33 тысячи рублей. Мужчина признал свою вину и возместил ущерб. Уголовное дело направили в суд.

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