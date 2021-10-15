Из-за вандалов перед зданием администрации одного из городов Коми появились камеры

Фото: пресс-служба администрации Усинска

В Усинске усилили контроль за детской площадкой, расположенной перед зданием городской администрации. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Такое решение приняли в связи с тем, что властям стали все чаще поступать обращения, касающиеся состояния игровых элементов площадки и поведению детей, которые проводят на ней свое свободное время. Так, круглые качели с сеткой пришлось демонтировать, поскольку они стали опасными для детей. В администрации отметили, что пока неизвестно, когда их можно будет вернуть на место. На площадке бывают не только дети, но и подростки. Малыши всегда под присмотром родителей, а за школьниками теперь следит видеокамера. Систему видеонаблюдения «Безопасный город» установили непосредственно в администрации, и запись ведутся круглосуточно. С её помощью это происшествие и было зафиксировали. Сейчас полицейские ищут нарушителей.

Кроме того, в администрации разработали совместный график дежурств на этой площади. Рабочие группы будут фиксировать все противоправные действия со стороны подростков и детей. В их состав рабочей группы вошли полицейские, активная группа «Родительский патруль» Управления образования, комиссия по делам несовершеннолетних и народные дружинники по охране общественного порядка. Первые рейды уже состоялись. Теперь рабочая группа будет дежурить на площадке регулярно.

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