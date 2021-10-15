В Сыктывкаре арестовали мужчину, угрожавшего ножом полицейскому

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В Сыктывкаре заключили под стражу 37-летнего местного жителя, подозреваемого в угрозе применения насилия в отношении полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в октябре. В полицию обратились жильцы общежития по улице Кутузова. Они сообщили о семейном конфликте в одной из комнат. На место прибыл участковый. Увидев правоохранителя, пьяный фигурант схватил нож и стал угрожать ему применением насилия. Злоумышленника задержали, ему предъявили обвинение. В суд направлено ходатайство о заключения под стражу.

Там выяснили, что фигуранта обвиняют в совершении умышленного преступления средней тяжести. Ранее сыктывкарца судили за совершение преступлений против собственности. Находясь под административным надзором, горожанин привлекался к административной ответственности, в том числе за мелкое хулиганство и мелкое хищение. В суде посчитали, что, находясь на свободе, злоумышленник может продолжить совершать преступления, поэтому его заключения под стражу.

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