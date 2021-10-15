В Коми на бизнесвумен, не платившую зарплату, завели дело

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В Усть-Вымском районе возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемой в невыплате зарплаты работнику. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, с марта 2016 года по настоящее время женщина не выплатила работнику компенсацию за неиспользованный отпуск. Кроме того, подозреваемая и не произвела с ним окончательный расчет при увольнении. Общая сумма задолженности перед сотрудником превысила 145 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи занимаются закреплением доказательственной базы.

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