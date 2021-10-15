Где жителям Сыктывкара можно принять участие во Всероссийской переписи населения

Перепись на портале Госуслуг считается приоритетной Фото: Архив "КП"

Жителям Сыктывкара рассказали, где можно пройти анкетирование для переписи населения. По данным столичной мэрии, в городе будут работать специальные пункты на случай, если гражданин не захочет контактировать с переписчиком или у него нет возможности зайти на Госуслуги.

Однако, говорят в администрации, последний вариант остается предпочтительным, так как он обезопасит сыктывкарцев от заражения коронавирусом.

Далее мы приведем полный список адресов, куда вы сможете прийти и ответить на вопросы:

ПУ 24 - п. Верхний Чов, д. 64;

ПУ 28 - ул. Тентюковская, д. 353;

ПУ 31 - ул. Малышева, д. 14;

ПУ 35 - ул. Карла Маркса, д. 145;

ПУ 37,38, 39, 40 - ул. Южная, 15;

ПУ 41, 42, 43 - ул. Кирова, д. 21;

ПУ 44 - ул. Интернациональная, д. 160;

ПУ 56 - ул. Бабушкина, д. 31;

ПУ 57 58 - Октябрьский проспект, д. 80;

ПУ 59, 60 - ул. Коммунистическая, д. 46;

ПУ 62, 61 - ул. Коммунистическая, д. 34;

ПУ 50, 53 - ул. Первомайская, д. 74;

ПУ 75, 45 - ул. Орджоникидзе, д. 21;

ПУ 46 - ул. Орджоникидзе, д. 28;

ПУ 63, 65, 48, 64 - ул. Куратова, д. 85;

ПУ 70 - ул. Гаражная, д. 9;

ПУ 27, 29, 30, 32, - ул. Интернациональная, д. 166;

ПУ 33, 71, 72, 73, 74, 23, 25, 26, 54, 66, 68, 69 - ул. Первомайская, д. 78;

ПУ 36 47, 55, 49- ул. Интернациональная, д. 77;

ПУ 51 52, 34 - м. Дырнос, д. 1;

ПУ 6, 7 - пр. Бумажников, д. 36/1;

ПУ 8, 10, 11 - ул. Славы, д. 18;

ПУ 9 - пр. Бумажников, д. 37 а;

ПУ 14, 15, 19, 20, 21, 22, 12, 13 - ул.Мира, д. 11;

ПУ 16, 17- ул. Мира, д. 10/1;

ПУ 18 - ул. Юности, д. 8;

ПУ 5, 4 - п.г.т. Краснозатонский, Клубный переулок, д. 1;

ПУ 3 - п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Большая, д. 6/1;

ПУ 2 - п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Лесная, д. 13 ;

ПУ 1 - п.г.т. Седкыркещ, ул. Уральская, д. 17/1.

В случае отсутствия на переписном участке переписчика (контролера), на двери участка будет размещена информация с указанием номера телефона контролера, по которому можно договориться о времени переписи.

До 14 ноября переписные участки по следующим адресам будут работать ежедневно без выходных с 10:00 до 19:00 часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, что именно будут спрашивать на переписи населения (подробности)