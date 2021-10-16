На трассе Чебоксар-Сыктывкар в аварии погибла 28-летняя девушка

Фото: пресс-служба ГИБДД по Коми

В Коми произошла очередная смертельная авария с участием двух легковушек. На трассе Чебоксар-Сыктывкар столкнулись лоб в лоб Honda Accord под управлением 31-летнего мужчины и Kia Sorento.

По данным ГИБДД по Коми, мужчина за рулем японской легковушки выехал на встречку, однако не справился с управлением и въехал в корейскую иномарку, отчего последнюю выбросило в кювет. Очевидцы сообщают, что виной мог стать сильный ливень, шедший в этот день, и скользкая дорога.

Сообщается, что в ДТП погибла 28-летняя пассажирка Honda Accord. Девушка сидела на переднем сиденье автомобиля и была пристегнута, однако удар от столкновения был такой силы, что она умерла до приезда медиков.

Также известно, что оба водителя получили серьезные травмы и были госпитализированы.

По данному факту начато разбирательство.

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