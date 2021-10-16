Мэр Сыктывкара раскритиковала «Т Плюс» за незакрытые вовремя земляные работы

Фото: мэрия Сыктывкара.

Сейчас в столице Коми насчитывается около десятка вырытых ям на улицах города. Данный факт не остался незамеченным властям Сыктывкара.

Так, мэр города Наталья Хозяинова раскритиковала ресурсников и напомнила им, что за просрочку завершения земляных работ их ждёт штраф. Она лично вышла с рейдом по городу и проверила ход работ.

Как отметили в пресс-службе администрации, «Сыктывкарский водоканал» закончил работы, Сыктывкарские тепловые сети – в процессе. Руководство тепловых сетей уверило сити-менеджера, что все работы, которые сейчас ведутся, будут закончены в срок.

– Сегодня-завтра заканчиваем обустройство проезжей части, и в субботу – 16 октября – мы планируем открыть этот участок для движения транспорта», – заверил мэра технический директор – главный инженер Cыктывкарских тепловых сетей Яшар Гусейнов.

Наталья Хозяинова напомнила, что все «раскопки» ресурсоснабжающих организаций находятся на её личном контроле. Локации с незакрытыми «раскопками» будут инспектироваться специалистами профильного управления столичной мэрии.