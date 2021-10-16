В Вуктыле жители города жалуются на запах хлора в холодной воде из кранов

Жители Вуктыла сообщают о запахе хлора в холодной воде Фото: Архив "КП"

В Вуктыле из кранов в домах города течет хлорированная вода. Об этом сообщили сами горожане. По их словам, холодная вода имеет сильный запах хлора.

Опасения вуктыльцев не остались без внимания. Глава местной администрации Гульнара Идрисова сообщила, что по данному факту уже начата проверка. Она обратилась к горожанам с просьбой пока не употреблять сырую воду в быту.

- С целью установления причин на водовод выехала оперативная группа, специалисты взяли пробы воды для анализа. Прошу жителей не употреблять в сыром виде холодную воду, - написала Идрисова.

Сейчас власти работают над тем, чтобы организовать подвоз питьевой воды к домам, Позже будет опубликован график, уточнили в администрации.