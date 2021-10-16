В Сыктывкаре зафиксирован рост цен на топливо и бензин

В Сыктывкаре на некоторых заправках подорожали бензин и дизельное топливо Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре подорожали бензин и дизельное топливо. О росте цен сообщают столичные автовладельцы.

Так, на заправках ЛУКОЙЛа литр бензина АИ-95 теперь стоит 48,59 (+26 копеек). За литр АИ-92, ДТП «ЭКТО» и «ЭКТО» 100 автолюбителям придется заплатить на 28 копеек больше.

По сообщению издания «Комиинформ», самый большой скачок цен произошел на заправках «Компании 2000». Там литр АИ-95 стал на 55 копеек дороже. Другие виды бензина и топлива остались без изменения.

Совсем не изменились цены на заправках «Движение Коми»:

АИ 92 - 46,99 - без изменений;

АИ 95 - 48,99 - без изменений;

Ультра ДТ - 50,49 - без изменений.

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