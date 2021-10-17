В Коми изъяли 12 охотничьих ружей

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Коми

За неделю сотрудники Росгвардии в Коми изъяли 12 единиц охотничьего оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Росгвардии выявили 18 правонарушений в области оборота оружия. Кроме того, они изъяли 12 единиц охотничьего оружия. За неделю к административной ответственности привлекли двух которые перевозили оружие в снаряженном состоянии. Большинство нарушений связаны с несоблюдения сроков продления разрешительных документов.

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