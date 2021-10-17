В Коми на 11% снизился урожай картофеля и овощей

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В Коми приблизительно на 11% снизился урожай картофеля и других овощей. Об этом сообщает Комистат.

К началу октября картофель убран с площади 114,9 гектара (99,6% площади посевов), а овощи открытого грунта - с 0,8 гектара (28,8%). Картофеля выкопали 1,7 тысячи тонн. Это на 10,6% меньше, чем год назад. Валовой сбор овощей открытого грунта уменьшился втрое и составил 5 тонн. Значительное снижение валовых сборов овощей открытого грунта связано с сокращением посевных площадей, а валовых сборов картофеля – со снижением урожайности. За январь-сентябрь собрали 8,8 тысячи тонн овощей защищенного грунта. Это на 11% меньше аналогичного периода 2020 года.

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