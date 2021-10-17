Девушка с онкозаболеванием отсудила у Минздрава Коми деньги за лекарства

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В Коми девушка с онкологическим заболеванием взыскала с Министерства здравоохранения республики деньги за лекарства.

Девушка является инвалидом с детства. В 2006 году у нее диагностировали онкологическое заболевание и сделали операцию в Республиканской детской больнице. В 2017 и 2020 годах были еще операции. После курса химиотерапии девушке необходимо ежедневно принимать противосудорожный препарат «Конвулекс». Он не всегда имеется по бесплатным рецептам в аптеках. Попытка принимать аналоги лекарства вызвали острые побочные реакции.

По решению суда от 5 февраля 2018 года Минздрав Коми должен был бесплатно обеспечивать девушку лекарством. Однако в 2021 году жительница республики в течение нескольких месяцев препарат не получала и была вынуждена приобретать его за свой счет.

В суде представитель Минздрава пояснил, что закупка препарата «Конвулекс» в январе и феврале не состоялась по причине отсутствия предложений. В июне 2021 года заключены госконтракты на покупку лекарства, и девушка его получит. Суд взыскал с Минздрава Коми 6 тысяч рублей в пользу истицы, затраченных ею на лекарства. Девушка также рассчитывала получить компенсацию морального вреда, но суд отказал ей.

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