В Коми горела квартира: эвакуировались 10 человек

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В воскресенье, 17 октября, в Печоре горела квартира, из дома эвакуировались 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 20.50. В дома по улице Гагарина загорелась квартира. Через шесть минут на место прибыли пожарные. Из соседних квартир самостоятельно эвакуировались 10 человек. В 21:14 огонь удалось потушить. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Огонь повредил бытовую технику на площади три квадратных метра. На месте происшествия работали восемь человек и три единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

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