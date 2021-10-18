Прихожане церкви святого Стефана Великопермского в Коми собирают деньги на отопление

В храме в Ухте отключили отопление Фото: Архив "КП"

Церковь святого Стефана Великопермского в Ухте осталась без отопления. Информация об этом появилось на дверях храма.

В объявлении говорится, что здание нуждается в замене труб, а пока в храме холодно, несмотря на наступившую осень. По словам прихожан, тепла не будет и зимой, если не собрать нужную сумму на ремонт.

Сейчас же службы в церкви сведены до минимума. Они идут только по субботам и воскресеньям. К тому же, из-за отсутствия тепла нет возможности возобновить занятия в воскресной школе.

Прихожане намерены собрать нужную сумму - а это 970 тысяч рублей - своими силами и просят всех неравнодушных помочь в сборе средств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В первой в Коми православной школе молятся по желанию и пишут перьями

Воспитанники учебного заведения – христиане, баптисты, мусульмане (подробности)