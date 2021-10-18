В Коми судебные приставы арестовали вертолет

Фото: пресс-служба управления ФССП по Коми

В Ухте сотрудники управления ФССП по Коми арестовали вертолет МИ-8Т. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Вертолет принадлежит авиатранспортному предприятию-должнику. Компания обязалась за семь месяцев выплатить иностранному партнеру задолженность, превышающую 1,2 миллиона долларов, но нарушила договоренности. Поэтому приставы арестовали летательный аппарат. Такая мера была предусмотрена мировым соглашением между авиаторами из Коми и американской компанией-поставщиком авиазапчастей и оборудования. В документе отмечается, что истец имеет право удовлетворить свои денежные требования за счет заложенного имущества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Приставы Коми арестовали за долги по кредитам автостанцию, склад, квартиру и Porsche

Все это будет выставлено на торги