В Коми пьяный водитель без прав опрокинулся в кювет

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 18 октября, в Ижемском районе Chevrolet Lanos опрокинулся в кювет, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в три часа ночи в деревне Диюр. Пьяный молодой человек 2002 года рождения ехал за рулем Chevrolet Lanos по Школьной улице. Напротив дома №9 водитель не справился с управлением. Из-за этого автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пострадал сам водитель. Он получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленную рану, а также ушибы. Пострадавшего увезли в больницу. В ГИБДД уточнили, что прав у молодого человека нет.

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