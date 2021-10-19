Жителя Коми посадили за то, что он ранил ножом женщину

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Усть-Вымском районе 45-летнего местного жителя признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительнице. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в конце марта. Мужчина и его сожительница выпили, и между ними произошел конфликт. Его причиной стало то, что женщина плохо отзывалась о родителях фигуранта. Мужчине это не понравилось, и он схватил нож. Злоумышленник ударил женщину в грудь, в результате чего пострадавшая получила тяжкий вред здоровью. Увидев кровь, мужчина испугался и выбежал к соседке, чтобы вызвать скорую помощь.

Злоумышленник признал свою вину. Его приговорили к 2,5 года лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Воркутинец ранил ножом в спину своего собутыльника