В Сыктывкаре микроавтобус столкнулся с легковушкой и вылетел на тротуар

В Эжвинском районе Сыктывкара зафиксировано жесткое ДТП с участием микроавтобуса и легковушки. По предварительным данным, в аварии пострадал, как минимум, один человек.

Как сообщает PG11.ru, ДТП случилось на пересечении улиц Космонавтов и Бумажников. Микроавтобус Ford Transit врезался в отечественное авто и вылетел на тротуар. Мужчина за рулем иномарки получил серезные травмы и был госпитализирован в больницу.

По данному факту начато разбирательство. Правоохранительным органам предстоит установить причины и обстоятельства аварии.

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