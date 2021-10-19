В России предложили ввести неделю нерабочих дней

Премьер-министр Михаил Мишустин предложение Татьяны Голиковой поддержал Фото: Архив "КП"

Правительство России предложило ввести неделю нерабочих дней. С такой инициативой выступила вице-премьер Татьяна Голикова, ее же в свою очередь поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет о периоде с 30 октября до 7 ноября. Предложение продиктовано нестабильной эпидобстановкой в России.

- Предлагается первое - обратиться к президенту РФ и ввести на всей территории РФ с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни, - сказала Голикова.

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