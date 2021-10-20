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Происшествия20 октября 2021 9:50

В Коми во время тушения огня погиб пожарный

Источник:kp.ru
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При тушении пожара погиб работник ООО «Пожарная охрана»

При тушении пожара погиб работник ООО «Пожарная охрана»

Фото: Архив "КП"

В Коми погиб при трагических обстоятельствах пожарный. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции.

По данным надзорного органа, несчастный случай произошел в минувший понедельник, 18 октября. Мужчина с коллегами выехал на тушение пожара, во время которого погиб.

- Обстоятельства уточняются. Организована комиссия по расследованию несчастного случая, - прокомментировали в инспекции.

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