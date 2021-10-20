В Коми во время тушения огня погиб пожарный

При тушении пожара погиб работник ООО «Пожарная охрана»
Фото: Архив "КП"
В Коми погиб при трагических обстоятельствах пожарный. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции.
По данным надзорного органа, несчастный случай произошел в минувший понедельник, 18 октября. Мужчина с коллегами выехал на тушение пожара, во время которого погиб.
- Обстоятельства уточняются. Организована комиссия по расследованию несчастного случая, - прокомментировали в инспекции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Коми нашли труп пропавшего в апреле сторожа нацпарка (подробности)