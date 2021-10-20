Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье20 октября 2021 10:20

Сыктывкарских студентов переводят на дистанционное обучение из-за коронавируса

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сыктывкарский государственный университет из-за пандемии перейдет на дистанционное обучение

Сыктывкарский государственный университет из-за пандемии перейдет на дистанционное обучение

Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре студенты уйдут на дистанционку. Первыми обучаться из дома будут студенты столичного университета им. Сорокина. Об этом сообщила ректор вуза Ольга Сотникова.

По ее словам, решение продиктовано растущей заболеваемостью коронавируса и ОРВИ. Она отметила, что среди студентов зарегистрированы случаи заражения ковидом. Группы, где были обнаружены инфицированные, уже обучаются дистанционно. С 1 ноября этот режим коснется всех.

- В три праздничных дня, с 1 по 3 ноября, а также с учетом выходных и праздничных дней - до 9 ноября, все студенческие и преподавательские коллективы перейдут на дистанционное обучение, - объяснила Сотникова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми введены новые ограничения из-за коронавируса

Владимир Уйба ужесточил указ о повышенной готовности, введенный из-за ковида (подробности)