Сыктывкарских студентов переводят на дистанционное обучение из-за коронавируса

Сыктывкарский государственный университет из-за пандемии перейдет на дистанционное обучение Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре студенты уйдут на дистанционку. Первыми обучаться из дома будут студенты столичного университета им. Сорокина. Об этом сообщила ректор вуза Ольга Сотникова.

По ее словам, решение продиктовано растущей заболеваемостью коронавируса и ОРВИ. Она отметила, что среди студентов зарегистрированы случаи заражения ковидом. Группы, где были обнаружены инфицированные, уже обучаются дистанционно. С 1 ноября этот режим коснется всех.

- В три праздничных дня, с 1 по 3 ноября, а также с учетом выходных и праздничных дней - до 9 ноября, все студенческие и преподавательские коллективы перейдут на дистанционное обучение, - объяснила Сотникова.

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