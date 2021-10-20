В ДТП с микроавтобусом в Коми пострадали четыре человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 19 октября, на трассе Сыктывкар – Корткерос столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и Hyundai Solaris, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 7.40. 53-летний мужчина ехал за рулем микроавтобуса со стороны Сыктывкара в сторону Корткероса. На 21-м километре дороги водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai.

В результате ДТП пострадали четыре человека. У 39-летней пассажирки автобуса под вопросом черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, а также ушиб передних зубов. У второй женщины, находившейся в салоне Mercedes, диагностировали ушиб носа. Кроме того, у нее под вопросом черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. У 32-летнего водителя Hyundai диагностировали ушиб грудной клетки, а у его 29-летней пассажирки – под вопросом черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

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