В Коми проверяют возможный летальный исход из-за заражения гриппом

В Коми проверяют возможный смертельный случай после заражения гриппом
Фото: Архив "КП"
В Коми в больнице скончался пациент, предположительно, от гриппа. Точную причину смерти предстоит установить после вскрытия.
По данным издания «Комиинформ», погибшим является житель Сыктывкара. В медучреждение он попал с осложнениями, вызванными гриппом. Через некоторое время он скончался от болезни.
Врачи смогут назвать причину кончины пациента через месяц.
Напомним, всего на середину октября в регионе гриппом заболели 16 человек. Первый случай был выявлен у школьника Сыктывкара в первую неделю октября. Ребенок заболел гонконгским штаммом.
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