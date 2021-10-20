В Коми проверяют возможный летальный исход из-за заражения гриппом

В Коми проверяют возможный смертельный случай после заражения гриппом Фото: Архив "КП"

В Коми в больнице скончался пациент, предположительно, от гриппа. Точную причину смерти предстоит установить после вскрытия.

По данным издания «Комиинформ», погибшим является житель Сыктывкара. В медучреждение он попал с осложнениями, вызванными гриппом. Через некоторое время он скончался от болезни.

Врачи смогут назвать причину кончины пациента через месяц.

Напомним, всего на середину октября в регионе гриппом заболели 16 человек. Первый случай был выявлен у школьника Сыктывкара в первую неделю октября. Ребенок заболел гонконгским штаммом.

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