В Коми заключенного судили за кражу тома уголовного дела

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Сыктывдинский районный суд признал 45-летнего жителя Ярославля виновным в краже тома уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчину судили за незаконный оборот наркотиков. В сентябре прошлого года осужденный подал апелляционную жалобу на приговор. В начале октября того же года его конвоировали из СИЗО в суд для ознакомления с материалами уголовного дела.

Осужденному предоставили восемь томов дела. Семь из них работник суда унес, а один по невнимательности оставил на столе. Воспользовавшись этим, осужденный забрал с собой материалы. Обнаружить том уголовного дела в итоге так и не удалось. Восстановить утраченные сведения удалось благодаря тому, что все материалы ранее отсканировали. Работника привлекли к дисциплинарной ответственности.

Несмотря на то, что весь путь осужденного запечатлели камеры, свою вину мужчина не признал. Они заявил, что выходил со своим экземпляром обвинительного заключения. С учетом ранее вынесенного приговора злоумышленнику назначили 11 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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