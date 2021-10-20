Мошенники украли у жительницы Коми 5 тысяч рублей

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Мошенники украли у жительницы Воркуты 1954 года рождения 5 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, воркутинке позвонил неизвестный и представился пассажиром такси, водителем которого якобы являлся знакомый потерпевшей. Собеседник рассказал, что хочет оплатить поездку и готов перевести денежные средства ей на карту, а та передаст их водителю. Для этого воркутинку попросили назвать данные карты и смс-коды. Женщина так и сделала. В итоге с ее карты исчезли 5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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