Экс-инженер «Сыктывкарского водоканала» получил 9 лет тюрьмы за получение взятки

Ранее бывший инженер-инспектор за совершение аналогичных преступлений судом был приговорен к 9 годам лишения свободы Фото: Архив "КП"

Бывший инженер-инспектор «Сыктывкарского Водоканала» обвиняется в получении взяток на протяжении шести лет. Как сообщает пресс-служба СК по Коми, мужчина ранее был осужден за аналогичную статью и получил девять лет колонии строго режима.

Следствие установил, что инспектор с 2014 по 2020 годы не документировал и не пресекал факты безучетного потребления воды централизованной системы водоснабжения, действуя в интересах нескольких коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей и физического лица. За это он получал взятки. Общая сумма незаконного денежного вознаграждения составила 649 тысяч рублей.

Свою вину мужчина не признал. Его дальнейшую судьбу должен определить суд.

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