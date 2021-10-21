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Происшествия21 октября 2021 9:37

Жительница Коми пыталась снять дом и лишилась 10 тысяч рублей

Источник:kp.ru
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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники украли у жительницы Ухты 1984 года рождения 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщина нашла в сети объявление о сдаче на новогодние праздники дома в Великом Устюге. Ухтинку заинтересовало это предложение, так как она собиралась провести выходные с семьей на родине Деда Мороза. Горожанка связалась с автором объявления и спросила, как забронировать дом. Собеседница заявила, что нужно перевести ей на карту 10 тысяч рублей. Ухтинка так и сделала, но после этого «арендодательница» выключила телефон. Возбуждено уголовное дело.

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